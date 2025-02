Die Zeit der alten Männer in der Bütt’ ist vorbei. Auch in der Schleusinger Narrhalla. In die Bütt des Schleusinger Carneval Clubs Slusia steigt neben dem Präsidenten selbst nur der einstige Vorsitzende Jürgen Lautensack ein. Doch so kann es nicht bleiben. Das dachten sich zwei junge engagierte Vereinsdamen und betreten zum Saisonauftakt im November erstmals die Bühne. Das heißt, dort stehen sie nicht zum ersten Mal. Viele Jahre haben sie hier getanzt, eigentlich von Kindheit an. Sofie Lautensack tut es immer noch – in der großen Garde. Nun sind die beiden in einer ganz anderen Mission auf der Bühne. Jung, frisch, frech, weiblich wollen sie zeigen, dass sie die Bütt können. Und sie verblüffen auch gleich die eigenen Vereinsmitglieder. „Das war schon recht professionell“, lobt Präsident Axel Hübner. Sofie Lautensack, Studentin im elften und letzten Semester, die sich gerade an der Uni Leipzig im Prüfungsstress befindet, hat einiges zu erzählen aus dem Studentenleben. Während Caroline Arnold – alle nennen sie Caro – als Lehrerin für Englisch und Sozialkunde im Suhler Friedrich-König-Gymnasium vor der Klasse steht. Dass sie aus der Schule plaudern kann, versteht sich.