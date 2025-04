Was ist aus den Gestaltungsideen für den Platz am Hennebergstadion in Schleusingen geworden? Sie sind in der Warteschleife. Die Stadt hat kein Geld, um das Projekt, das Generationen zusammenbringen soll, zeitnah umzusetzen. Doch wohin sollen die jungen Leute, die jetzt heranwachsen? Sie werden kaum etwas vom Areal am Stadion haben, das irgendwann einmal geschaffen wird. Wo sollen sie sich sportlich austoben? Die Frage beschäftigte die CDU-Fraktion. Zur jüngsten Stadtratssitzung legte sie einen Antrag vor. Ziel: Ein kleines Freizeitareal soll geschaffen werden.