Schleusingen: Illegales Straßenrennen? Polizei sucht Zeugen

Was passiert war, teilte die Polizei mit: Eine Autofahrerin musste verkehrsbedingt aufgrund eines entgegenkommenden Seats halten. Hinter ihr überholten ein Skoda und ein BMW ein unbeteiligtes Auto, wonach der hintere, der BMW, anschließend den Skoda kurz vor der haltenden Autofahrerin überholte und daraufhin erst frontal mit dem entgegenkommenden Seat und dann mit dem Skoda kollidierte. Der überholte Skoda kollidierte in der weiteren Folge mit dem haltenden Auto. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, insgesamt in Höhe von 70 000 Euro. Die Beifahrerin des BMW wurde leicht und die Beifahrerin des Seat schwer verletzt. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall besteht der Verdacht eines illegalen Straßenrennens, teilt Polizeisprecherin Julia Kohl nun mit. Es werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr etwas gesehen? Der melde sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Rufnummer (0 36 85) 77 80.