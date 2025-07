Schleusingen: Hier steigt ein Fest für die ganze Familie

Und was geht ab? Ab 10 Uhr ist das Bad geöffnet. Ab 11 Uhr sind Gäste willkommen geheißen zu einem abwechslungsreichen Programm im Schwimmbad und ab 14.30 Uhr wird das Programm im Bereich des Gartenvereins erweitert. Dieser feiert ebenfalls am Freitag sein 35-jähriges Bestehen. „Freut euch auf Aqua-Fitness und Zumba, Wettkämpfe und Spiele im Wasser und auf dem Sand, Tombola und Vereinspräsentationen“, teilt das Organisationsteam mit. Die Wasserwacht stellt sich vor, das Fitnesszentrum, es gibt Tausch- und Verkaufsgeschäfte von allem, was der Garten hergibt, einen Basar von Kinderbekleidung, Spielsachen und einiges mehr.