Aufgepasst, liebe Autofahrer: In der Straße Häfnersberg in Schleusingen sind künftig Radfahrer diejenigen, die auf der Straße Vorrang haben. Der Häfnersberg trägt ab sofort den Titel „erste Fahrradstraße Schleusingens“. Sie ist als solche Anfang dieser Woche ausgewiesen worden. Die großen Aufkleber mit den Hinweisen kleben bereits auf dem Asphalt – am Eingang von der Eisfelder Straße aus und an der Kreuzung hinterm Schwimmbad. Straßenschilder werden auch noch aufgehängt. „Sie sind schon da. Die Bauhofmitarbeiter werden sie im Laufe dieser Woche anbringen“, sagt Hauptamtsleiter Sebastian Fleischmann.