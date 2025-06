Ein Jutesäckchen mit Münzen, Baupläne, die Tageszeitung, ein Gläschen mit Ginkgo-Blatt und eine Miniausgabe der Awo-Tür, die symbolisch für die Offenheit des sozialen Trägers steht, werden in der Zeithülse verstaut. Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer und Katja Glybowskaja, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt „Alten-, Jugend- und Sozialhilfe“ (Awo AJS) versenken die Hülse in ein Loch im Kellerboden – und verschließen es. Der Grundstein ist gelegt. Ein Feiertag für Schleusingen, denn seit April wird gebaut in der ehemaligen DRK-Grube am Eingang zur Innenstadt. Mittlerweile ist sie die größte Hochbau-Baustelle in der Stadt. Das freut Bürgermeister Alexander Brodführer.