Durch Familie Hajnys Garten am Haus in der August-Bebel-Straße in Schleusingen fährt die Bahn oder besser gesagt: fahren Bahnen. Schon viele Jahre. Und sie ist wieder gewachsen, diese Modellbahnanlage. Seit diesem Jahr ist auch das letzte noch verbliebene Stück Garten bis an die Haustür ausgereizt – für Hartmut Hajnys große Leidenschaft: die Lehmanns-Gartenbahn. Ehefrau Frauke hat es für das Hobby ihres Mannes freigegeben und selbst den Grundriss dafür gestaltet.