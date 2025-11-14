Schleusingen Ohne, dass die Stadt eingesprungen ist und als Veranstalter fungiert, hätte es in diesem Jahr gar keinen Weihnachtsmarkt in Schleusingen gegeben. Für die immer weniger werdenden Geschäftsleute in der Initiative Stadtmarketing ist der organisatorische Aufwand, der Behördenkram nicht mehr zu stemmen. Die Stadt hat sich dazu die Veranstaltungsagentur Moon Circus ins Boot geholt, die sich um Bühne, Technik etc. kümmern soll. Und Moderator Ali Fröhlich wird die Besucher durch den Markt begleiten. Alles andere liegt weiter in den Händen der Initiative Stadtmarketing. Was? Darüber informierten am Donnerstagmorgen Dajana Dehmel, Martina Fratzscher und Ina Spanaus vom Vereinsvorstand. „Uns war es wichtig, dass sich die Vereine hier wieder präsentieren können“, so Martina Fratzscher: Der Faschingsclub der Sportclub 07, die Fördervereine der Schulen sind dabei, der Frauenchor Slusia mit seinen Plätzchen.