Im Schlossgarten der Schleusinger Bertholdsburg steht ein Brunnenhaus. In den vergangenen Jahren ist es restauriert worden – nun ist das Umfeld an der Reihe. Zu diesem gehört die Brunnenstube unter dem Gebäude. In ihr fließen drei Quellen zusammen. Sie zu sanieren, sichtbar zu machen, hat die Eigentümerin des Schlosses, die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, in Angriff genommen. Möglich ist das Projekt Dank einer großzügigen Spende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.