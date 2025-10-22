Schleusingen: Falk Zenker tritt im Roten Ochsen auf

 
Im Roten Ochsen findet am Freitagabend, 24. Oktober, ein Konzert statt. Auftreten wird der Weimarer Gitarrist Falk Zenker.

Falk Zenker spielt auf ganz besondere Art und Weise Gitarre. Foto: privat

Im Künstlerhof Roter Ochse – gelegen in der Elisabethstraße 8 in Schleusingen – wird Falk Zenker ab 19 Uhr ein Solokonzert geben unter dem Motto „Wellentanz – Fantasievolle Klangmalerei zum Abheben“. Der Einlass beginnt bereits eine Stunde zuvor.

Tickets sind im Vorverkauf für 18 Euro zu haben. Ermäßigte Tickets gibt es für 15 Euro – darunter für Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte gegen Vorlage eines gültigen Nachweises. Ferner kann man sich an der Abendkasse ein Ticket für 20 Euro ergattern.

Falk Zenker – Klangkünstler und Gitarrenvirtuose

 
Der Gitarrist und Komponist Falk Zenker gilt als einer der kreativsten Klangkünstler der deutschen Gitarrenszene. In seinen Konzerten verbindet Zenker Elemente aus Jazz, Klassik, Weltmusik und Live-Looping zu farbenreichen Klanglandschaften. Bekannt wurde der in Weimar lebende Musiker durch zahlreiche Soloalben, Kompositionen für Film, Theater und Tanz sowie Auftritte auf renommierten Festivals. Mit seiner Loopstation baut er ganze Klangorchester aus einer einzigen Gitarre und überrascht mit originellen Klangexperimenten.

 
 