Schleusingen: Falk Zenker tritt im Roten Ochsen auf

Falk Zenker – Klangkünstler und Gitarrenvirtuose



Der Gitarrist und Komponist Falk Zenker gilt als einer der kreativsten Klangkünstler der deutschen Gitarrenszene. In seinen Konzerten verbindet Zenker Elemente aus Jazz, Klassik, Weltmusik und Live-Looping zu farbenreichen Klanglandschaften. Bekannt wurde der in Weimar lebende Musiker durch zahlreiche Soloalben, Kompositionen für Film, Theater und Tanz sowie Auftritte auf renommierten Festivals. Mit seiner Loopstation baut er ganze Klangorchester aus einer einzigen Gitarre und überrascht mit originellen Klangexperimenten.