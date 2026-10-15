Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 14. Oktober, 17.55 Uhr. Die Unbekannten hebelten zunächst die Eingangstür auf und versuchten anschließend, eine weitere Tür im Inneren des Gebäudes aufzubrechen. Dabei kam auch ein Feuerlöscher zum Einsatz, den die Einbrecher mitnahmen. Es soll sich um einen Lagerraum des Technischen Hilfswerks (THW) handeln.