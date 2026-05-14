Dieser frühe Mittwochvormittag vor Himmelfahrt zeigt sich kühl und trüb. Doch es regnet nicht über dem Schulhof der Gerhart-Hauptmann-Schule. Gut so, hoffentlich bleibt’s dabei, denn es ist ein besonderer Tag, an dem rund 200 Schüler der Regelschule gleich auf Tour gehen werden. 60 weitere aus achten Klassen sind indes schon unterwegs. Sie wandern am Rennsteig mit Übernachtungen, verrät Schulleiterin Silke Krah. Auf dem Schulhof wartet die Schulgemeinschaft auf das Startsignal. Doch erst einmal werden Gäste begrüßt, darunter Bürgermeister Alexander Brodführer. Er sei durch die 18-Kilometer-Wanderung beim Rennsteiglauf gut vorbereitet auf die Tour, sagt er und läuft dann auch mit der 7b den neuen Weg mit. Es gibt für die Schule mehrfachen Grund, den Tag zu feiern. In diesem Jahr wird die Gerhart-Hauptmann-Schule 85 und ist jung wie eh und je. Und es ist der 10. Tag des Wanderns, der in diesem Jahr besonders in der Region um Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen mit rund 400 Veranstaltungen gefeiert wird.