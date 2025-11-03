Christine Furchert erzählt, wie sie vor Freude an die Decke springen wollte, als die Nachricht im Schleusinger Rathaus eintraf: Im Rahmen der Verleihung des Thüringer Bibliothekspreises 2025 erhält die Stadtbibliothek Schleusingen einen Förderpreis. Die Bibliothekarin hängt ihr ganzes Herz an die liebevoll eingerichtete Bibo in der Wiesenbauschule, für die sie immer wieder Fördertöpfe aufreißt und sich um Gelder bemüht, wohlwissend, dass die Bibliothek eine freiwillige Leistung der Stadt ist und die knapp bei Kasse.