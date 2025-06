Die Anfänge hat der heutige Stiftungsvorstand Kai Michaelis selbst nicht miterlebt. Doch die Chronik beweist, dass es schon in der Wendezeit Menschen gegeben hat, die das Ruder fest in die Hand nahmen. Während andere die Einheit gefeiert, das Begrüßungsgeld abgeholt, Verwandte besucht haben, gab es ein paar, die die Betreuung geistig behinderter Menschen neu denken wollten. Es entwickelte sich etwas in Schleusingen.