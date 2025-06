War sie schon unterwegs zum Schleusinger Stadtfest? Die Schwanenfamilie mit fünf Babys, die eigentlich auf den Teichen in St. Kilian zu Hause ist, fordert am Donnerstagmorgen die Schleusinger Feuerwehr in besonderer Mission und legt den Straßenverkehr in Königstraße und Suhler Straße zeitweise lahm.