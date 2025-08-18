Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Doch hier im Tal der Nahe ist es erträglich. Das glasklare Wasser des Flüsschens plätschert munter durch die sogenannten Riegel, die bereits errichtet sind. Die alte Wehranlage wird umgebaut und verändert die Landschaft neben der Autobahnbrücke. Und das ist dem Bau der Neu- und Ausbaustrecke von München nach Berlin zu verdanken, dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8.