In Schleusingen gibt’s eine Firma, die bringt Farbe ins Leben. Ihr Maskottchen ist der „Lackaffe“, und Alexander Rockenstein und Thomas Stange heißen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Rockenstein GmbH. Die nächste Generationen ist auch dabei: Maximilian Rockenstein studiert gerade – und arbeitet gleichzeitig fest in der Firma. Die ist gut aufgestellt, gesund. Die Firma sei ein ehrlicher, verlässlicher Partner, qualifiziert, arbeitet lösungsorientiert in den Bereichen Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Strahlen, Montagen. Und: Rockenstein ist gesund gewachsen.