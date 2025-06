Die Hälfte des Jahres 2025 ist Geschichte. Und pünktlich zur Hälfte liegt den Stadträten auch eine Haushaltsaktualisierung vor, über die sie am Dienstag abstimmen sollen. Dafür gibt es einen wichtigen Grund: den Bauhof. „Wir haben eine Alternative für die Sanierung unseres Bauhofs am jetzigen Standort gefunden“, verkündet Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU). Es geht um das Gelände, auf dem das Autohaus Staffel vor seiner Insolvenz zu finden war – am Ortsausgang in Richtung Hinternah, beschreibt der Bürgermeister. Das Areal stehe zum Verkauf – und die Stadt Schleusingen habe, nachdem es auf Herz und Nieren geprüft worden war, mitgeboten. Erfolgreich. „Uns liegt mittlerweile ein Kaufvertrag vor. Nun ist es an uns, das in diesem Jahr dafür notwendige Geld in den Haushalt einzustellen“, erklärt der Stadtchef.