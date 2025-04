Eins vorweg: Mit den Blackouts in Spanien und Portugal, die in den vergangenen Tagen für Aufsehen in ganz Europa gesorgt haben, haben die Stromausfälle in Schleusingen am Montagabend, zwischen 22.25 und 23.23 Uhr nichts zu tun. Es sei auch physikalisch nicht möglich, dass sich die Stromausfälle auf der iberischen Halbinsel bis nach Deutschland auswirkten, sagt ein Sprecher der Thüringer Energienetze (TEN). Das Problem lag ganz anders: Betroffen war ein 20 kV-Mittelspannungskabel in der Suhler Straße in Schleusingen. Aufgrund eines Isolationsfehlers sei es zu den Ausfällen gekommen, sagt TEN-Sprecher Martin Schreiber. „Sie können sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn bei einem Kurzschluss bei Ihnen zu Hause, der FI-Schalter kommt, nur eben in einer viel größeren Dimension“, erklärt er. In diesem Fall hatte aufgrund des Fehlerstroms die Sicherung im Umspannwerk Schleusingen reagiert. Es seien etwa 900 Kunden in Schleusingen von den Ausfällen betroffen gewesen, sagt Martin Schreiber. Seines Wissens würden die Kunden durch Umschaltungen bereits wieder normal versorgt. Das schadhafte Kabel müsse nun ausgetauscht werden.