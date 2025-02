In der Schleusinger Innenstadt soll nun endlich eine Lücke verschwinden. Die Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH (Awo AJS) als Bauherrin macht nun mit etwas Verzögerung Nägel mit Köpfen. Sozialwohnungen sollen in der Nachbarschaft zum Rathaus entstehen, direkt am Innenstadt-Eingang. Ab März soll das Vorhaben nun in die Tat umgesetzt werden.