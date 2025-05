Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen ist die Schlossbrücke ab dem kommenden Wochenende (10./11. Mai) wieder zugänglich. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hervor. Die seit einigen Jahren bereits notgesicherte Brücke war seit Sommer 2024 saniert worden. Anfang August bis Ende September 2025 muss die Brücke noch einmal kurzzeitig für die Pflasterung gesperrt werden. Die Brückensanierung samt Umfeld gehört zu einem von zwei Projekten im Sonderinvestitionsprogramm I (SIP I) der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Begonnen haben jetzt auch die Baumaßnahmen im Umfeld der Brücke. Am Ostflügel wird die marode Fassade zum Burggraben hin samt historischem Erker und Fenstern saniert. Im Burggraben werden an die Brücke anschließende Stützmauern saniert. Gebaut wird auf Schloss Bertholdsburg im laufenden Betrieb, das NaturHistorische Museum lädt ganzjährig zum Besuch ein.