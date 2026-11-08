„Was meint ihr, wozu könnte dieses Stück Metall gehören?“ fragt Janis Witowski in der Sonderausstellung die Runde, die sich für die Kuriositäten interessiert, die normalerweise nicht in den Ausstellungen zu sehen sind: Eine winzige Porzellanpuppe mit beweglichen Armen, ein Original Lutherbrief, ein Messingteller – in dieser Nacht erzählen sie Geschichten. Gespannt hören Elisa und Bonnie (beide Jahre alte) aus Schleusingen und Heckengereut zu, stellen Fragen.