Ein Antrag der Fraktion Freie Wähler Schleusingen (FWS) liegt während der Stadtratssitzung am Dienstag auf dem Tisch – und sorgt für Aufregung. Die Fraktion möchte, dass die Zukunft der Kitas der Stadt diskutiert wird. Aber nicht nur im Stadtrat, sondern öffentlich. Die Fraktionsmitglieder wünschen sich eine Kulturausschusssitzung zum Thema. Eine, zu der jeder kommen darf und soll – und auch Rederecht hat. Seien es die Eltern, Elternsprecher oder Kindergarten-Mitarbeiter.