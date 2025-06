Wenn die Stadt in diesen Tagen das 32. Burg- und Stadtfest feierte, dann lohnt sich ein Blick in die Geschichte: Fast gleichzeitig wurde im Juni 1925 gefeiert – das 50. Fahnenjubiläum des Männer-Gesang-Vereins „Liedertafel“. Über dieses Ereignis schreibt Leopold Mosojewski in der jüngsten Ausgabe der „Schleusinger Blätter“. Es war ein für viele und von vielen gestaltetes Fest der Superlative im „kleinen verschlafenen Städtchen“ mit weit über 2000 Sängern. Eine Woche stand Schleusingen im Zeichen eines Sängerfestes, „wie es unser Städtchen in solch weiten Ausmaßen noch nicht erlebt hat.“