Ein Angler ist am Mittwoch auf den toten Biber aufmerksam geworden: In der Schleuse, Ortslage Ratscher, sah er plötzlich etwas Seltsames, das sich bei näherem Betrachten als toter Biber entpuppte. Umgehend informierte der Angler Robin Merkel, den Gewässerwart des 1. Angelvereins Schleusingen. „Das Tier lag im flachen Wasser und war offenbar schon seit ein paar Stunden dort“, beschreibt Robin Merkel vom Vereinsvorstand die Situation. Und noch etwas konnten die Fachleute identifizieren: So etwas wie Einschusslöcher. Eventuell Kleinkaliber. Merkel vermutet, dass das Tier abgeschossen wurde – doch es könnten, so der Jagdpächter nach genaueren Untersuchungen am Donnerstagvormittag, auch Bisse sein. Der Gewässerwart mutmaßt, dass das etwa 20 bis 25 Kilo schwere männliche Tier in der Ortslage – zwischen Brücke und Mitte des Ortes – zu Tode kam. Das, so Merkel, ließen die örtlichen Gegebenheiten vermuten.