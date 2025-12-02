Theoretisch könnte die Wintersaison in der Winterwelt Schmiedefeld starten. Zumindest ist das das positive Fazit der Tüv-Überprüfung vom Dienstagvormittag. Praktisch sieht es aber ganz anders aus, denn das Wetter hat schließlich auch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Und so wird der angepeilte 12. Dezember wohl ohne Skifreuden am Hang am Fuße des Eisenberges verstreichen müssen, sind sich Fabian Weigel, Sachgebietsleiter Sport in der Suhler Stadtverwaltung und Betriebsleiter Sven-Arne Anschütz inzwischen einig.