Die Schlepperfans aller Marken sind während ihrer Saison eine Art fahrendes Volk. Bei der großen Zahl der Anlaufpunkte in unserer Region bietet sich das an: Man macht sich einen Fahrplan und sucht manchmal zwei oder drei der Treffen an einem Wochenende auf. In die Reihe stellen, das ganze Material und die besonderen Glanzstücke besichtigen, was trinken und/oder essen und ausgiebig mit Gleichgesinnten reden – und dazu braucht man nicht mal selbst der Halter eines stählernen Schwerathleten zu sein.