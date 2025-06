„Auf dem Geräteträger habe ich fahren gelernt“, erinnerte sich Hans-Günter Weisheit aus Fambach und erzählte, wie er mit dieser Abwandlung des klassischen Traktors in Schmalkalden zum Gieselsberg hinauf gefahren ist. Dort half er einst bei der Kartoffelernte. „Der Geräteträger hat viele Gänge, ist laut und fährt nicht schnell. Und ist bis heute im Einsatz“, berichtete dessen Besitzer Rüdiger Heimrich aus Solz. Aus der Heimatzeitung erfuhr er vom Schleppertreffen in Niederschmalkalden. Und weil Heimrich ohnehin in der Region immer bei Treffen dabei ist, fuhr er diesmal eben in die andere Richtung, quasi aus der Rhön hinaus. Das Gefährt wurde sicher auf einem Anhänger transportiert. Heimrich war zum ersten Mal beim Schleppertreffen der Niederschmalkalder dabei.