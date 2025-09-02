Nicht nur aus Rohr, sondern aus zahlreichen Orten in der Nachbarschaft, waren stolze Schlepper-Besitzer dem Ruf zum Schlepper- Oldtimertreffen 2025 in Rohr gefolgt. Veranstalter Gerd Kemmerzehl war mit der Resonanz überaus zufrieden. Rund 65 Fahrzeuge, das waren wieder einige mehr als im Vorjahr und eigentlich genug für die Größe des Platzes. Zumal er nicht das Ziel habe, eine Großveranstaltung zu etablieren. Die Fahrzeug-Oldies stünden für eine Zeit, als das Leben noch in übersichtlichen Bahnen verlief. „Das Treffen soll etwas von dieser Gemütlichkeit ausstrahlen und keineswegs in Stress ausarten“, so Kemmerzehl.