Schleppen und Schimpfen Berlin ohne Rolltreppe – Was läuft noch in der Hauptstadt?

Laut und wild war Berlin schon immer – aber im internationalen Vergleich nicht übermäßig gefährlich. Doch auch da scheint etwas zu bröckeln: Es gibt seit Monaten immer mehr Schießereien in der Stadt, denn die Hauptstadt ist Schauplatz eines Bandenkriegs, den die organisierte Kriminalität aus der Türkei nach Deutschland getragen hat. Vor allem bei Ladenbesitzern mit türkischem Hintergrund, die Schutzgeld zahlen sollen, herrscht Furcht. Extra wurde deswegen im November die Sondereinheit "Ferrum" des Landeskriminalamtes (LKA) gegründet. Weil das Problem aber längst nicht gelöst ist, setzt sie ihre Tätigkeit sechs weitere Monate fort. Immerhin: Bis dahin dürften die Rolltreppen wieder in Gang kommen.