Binnen weniger Minuten ist es warm in dem kleinen Kinosaal. Die Luft ist stickig. Die Popcorntüten knistern beim Reingreifen. Salzig und süß, das lobten die Gäste. „Ich hab das Kino selten so voll gesehen“, sagt Philipp Schwabe mit Blick in die Reihen. Kein Platz ist mehr frei. Das Team von „übermorgen Schmalkalden“ und Villa K stellt sogar zusätzliche Stühle auf. Schon im Vorfeld hatten sich so viele Gäste angekündigt, dass Philipp Schwabe Reservierungen entgegennahm.