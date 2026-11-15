Los Angeles - Der Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" hat bei den diesjährigen "Kids' Choice Awards" abgeräumt. Er holte die Preise als beliebtester Film, sowie Trophäen für die Hauptdarsteller Tom Holland, Zendaya und die Bösewicht-Darstellerin Sadie Sink. Allerdings kam keiner von ihnen persönlich zu der Preisgala des US-Kinderfernsehsender Nickelodeon, die für ihre Schleimduschen für Stars berühmt ist. Drei Auszeichnungen gingen an die südkoreanische Pop-Band BTS (für Song "Swim", Album "Arirang" und als beste Gruppe), doch die Musiker blieben der Show in Los Angeles ebenfalls fern.