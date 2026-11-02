Passau (dpa/lby) - Polizisten haben bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 3 nahe Passau eine Waffe, Munition und hochwertige Armbanduhren gefunden. Der 33 Jahre alte angebliche Besitzer konnte keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen, wie die Polizei mitteilte. Zudem konnte der Mann nicht beweisen, dass ihm die Uhren gehören. In der Wohnung des Verdächtigen fanden Beamte weitere zehn Armbanduhren, deren Echtheit noch überprüft werden muss. Der 33-Jährige kam nach der Kontrolle am Donnerstag am Tag darauf in Untersuchungshaft.