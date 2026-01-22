Schleierfahndung: Fünf Kilo Cannabis auf dem Rücksitz - Autofahrer in Haft

Metten - Mit rund fünf Kilogramm Cannabis auf dem Rücksitz ist ein Fahrer in Niederbayern gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray, mehrere tausend Euro Bargeld und ein Messer dabei, als er am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Metten (Landkreis Deggendorf) kontrolliert wurde. Seine Wohnung in Frankfurt am Main sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht worden, dort seien aber keine weiteren Beweismittel sichergestellt worden.