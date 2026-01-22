Metten - Mit rund fünf Kilogramm Cannabis auf dem Rücksitz ist ein Fahrer in Niederbayern gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray, mehrere tausend Euro Bargeld und ein Messer dabei, als er am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Metten (Landkreis Deggendorf) kontrolliert wurde. Seine Wohnung in Frankfurt am Main sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht worden, dort seien aber keine weiteren Beweismittel sichergestellt worden.
Schleierfahndung Fünf Kilo Cannabis auf dem Rücksitz - Autofahrer in Haft
dpa 22.01.2026 - 08:54 Uhr