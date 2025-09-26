Unmittelbar vor dem Start trübten nicht erwartete heftige Regenschauer den Veranstaltern und eintreffenden Teilnehmern kurz die Wanderstimmung. Doch pünktlich zum Aufbruch klarte der Himmel auf, und es warteten beste Wanderbedingungen. Der Vorsitzende des Geisaer Rhönklubs, Jürgen Fleck, Hubert Kritsch und Klaus Scherzer begrüßten und informierten die Gäste über den Ablauf des Tages, ehe sich die einzelnen Gruppen in Bewegung setzten. Tour eins brachte die Kinder und Teens zum drehbaren Herzen auf den Kartoffelsberg, Tour zwei verkürzte die Seniorenstrecke mittels Kleinbus zunächst bis zum Kranluckener Sportplatz und dann per Fußmarsch weiter bis zum Ziel am Spielberg, jedoch erst über den Frühstücksbuchenplatz, und Tour drei führte vom Schlossgarten, dem Startpunkt, über den Kranluckener Sportplatz zum Spielbergkreuz.