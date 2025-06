Jedes Gemeindehaus in den Schleider Ortsteilen hat einen eigenen Namen. Das in Motzlar zum Beispiel heißt Dorfschule, weil sich die ehemalige Bildungseinrichtung zuvor an diesem Standort befand. Nun wurde auch im Kernort Schleid das einstige Schulhaus zum Domizil der Vereine und Ort der Begegnung umgebaut. „Hier kam aber der Wunsch aus der Bevölkerung, wir möchten es ,Forum’ nennen, weil es in der Dorfmitte steht und als Treffpunkt, zum Diskutieren und zum Austausch dient“, beschreibt Bürgermeisterin Bernadett Hosenfeld-Wald (CDU). Eine gute Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart, findet sie, denn auf dem direkt angrenzenden Kirchplatz mit der Dorflinde spielte sich früher das öffentliche Leben ab. Dort wurden zum Beispiel Mitteilungen ausgeschellt und Gericht gehalten.