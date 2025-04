Schlechtes Wetter erwünscht: Staatsforsten: Zu wenig Regen für die Wälder

Ohne Regen wird der Boden bald zu trocken

Die Insekten können bei massenhaftem Befall Fichtenwälder schwer in Mitleidenschaft ziehen und die Nadelbäume in vergleichsweise kurzer Zeit zum Absterben bringen. Nach Daten der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ist die Wasserversorgung in Bayerns Böden zwar derzeit noch großenteils ausreichend. "Aber damit das so bleibt, brauchen wir dringend wieder Niederschläge", sagte der Sprecher. "Insofern wünschen wir Forstleute uns eine ähnliche Entwicklung wie im letzten Jahr: da gab es vor allem im Mai und Juni ergiebige Niederschläge." Die Staatsforsten sind mit 8000 Quadratkilometer Fläche der größte Forstbetrieb in Deutschland.