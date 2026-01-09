Schlechter Gesundheitszustand: Polizei stoppt illegalen Welpenverkauf aus Auto in Würzburg

Ein Zeuge beobachtete demnach am Donnerstag, wie aus einem geparkten Auto in Würzburg Welpen angeboten wurden. Bei einer Kontrolle fand eine Streife zwei Tiere, die in einem Karton im Fußraum saßen, wie es hieß. Das Veterinäramt habe die beiden drei bis vier Wochen alten Hundewelpen sichergestellt. Die verdächtigen Männer im Alter von 26, 35, 45 und 57 Jahren und eine 30-Jährige müssten sich unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die Polizei wies darauf hin, keine Welpen von unseriösen Anbietern über das Internet oder auf der Straße zu kaufen.