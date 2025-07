Es trifft ein, was mehrere Umfragen unter Verbrauchern in den vergangenen Monaten befürchten ließen: Die Menschen in Deutschland halten ihr Geld zusammen und sparen beim Einkauf. Bisher hatten Umfragen nur davor gewarnt, dass dieser Effekt eintreten könnte. Jüngste Stimmungstest im Einzelhandel zeigen nun: Die Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern ist längst da. Auch in Südthüringen.