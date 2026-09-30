Nach zwölf betriebsbedingten Kündigungen und anhaltender Kritik am Führungsstil des Geschäftsführers Lars Weber bleibt die Stimmung bei den Meininger Stadtwerken angespannt. Das zeigt sich nun an einer weiteren Personalie: Andreas Berger, Betriebsleiter für Kraftwerke und Leitstelle, verlässt das Unternehmen. Der 38-Jährige bestätigte auf Nachfrage der Redaktion, dass er gekündigt hat. Als Gründe nennt Berger „innere Umstände bei den Stadtwerken“ sowie den „Umgang mit Mitarbeitern“. Wann genau er das Unternehmen verlassen wird, ist der Redaktion nicht bekannt.