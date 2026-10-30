Schlangenhaut in Paket: Spürhund erschnüffelt geschmuggelte Pythonhäute

Leipzig - Pythonhäute statt Batikstoff: Der Zoll hat bei einer Kontrolle am Flughafen Leipzig/Halle 32 geschmuggelte Pythonhäute gefunden. Ein Artenschutzhund habe bei dem Paket in der Nacht angeschlagen, teilte das Hauptzollamt Dresden mit.
Als «Modejacke und Batikstoff» war der Inhalt eines Pakets deklariert – doch ein Artenschutzhund schlug am Flughafen Leipzig/Halle an. Was die Zollbeamten fanden.
Leipzig - Pythonhäute statt Batikstoff: Der Zoll hat bei einer Kontrolle am Flughafen Leipzig/Halle 32 geschmuggelte Pythonhäute gefunden. Ein Artenschutzhund habe bei dem Paket in der Nacht angeschlagen, teilte das Hauptzollamt Dresden mit.
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Der Inhalt sei als "Fashion jacket and batik cotton" (Deutsch: Modejacke und Batikstoff aus Baumwolle) deklariert gewesen. "Tatsächlich fanden die Beamten blau, rot und schwarz eingefärbte Tierhäute mit einer Länge von 340 bis 450 Zentimetern sowie vier weitere Stoffstücke."
Pythons und Erzeugnisse daraus, wie zum Beispiel Häute und Leder, unterlägen artenschutzrechtlichen Handelsbeschränkungen. Dokumente, die eine Durchfuhr durch die Europäische Union ermöglicht hätten, fehlten bei dem Paket. Die von Indonesien nach Albanien adressierte Sendung sei daher beschlagnahmt worden.