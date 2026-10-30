Schlangenhaut in Paket: Spürhund erschnüffelt geschmuggelte Pythonhäute

Pythons und Erzeugnisse daraus, wie zum Beispiel Häute und Leder, unterlägen artenschutzrechtlichen Handelsbeschränkungen. Dokumente, die eine Durchfuhr durch die Europäische Union ermöglicht hätten, fehlten bei dem Paket. Die von Indonesien nach Albanien adressierte Sendung sei daher beschlagnahmt worden.