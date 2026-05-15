Schlangenfund: Seltene Äskulapnatter am Inn gesichtet – Experten rätseln

Bis zu zwei Metern lang

Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) gilt als größte heimische Schlangenart Mitteleuropas und kann bis zu zwei Meter lang werden. Typisch sind ihre olivbraune Färbung und ihr ruhiges Verhalten. Für Menschen ist die Schlange ungefährlich. Durch das Einspreizen ihrer Schuppen kann sie besonders gut klettern und sogar senkrechte Baumstämme erklimmen. Deshalb gilt sie als einzige "Baumschlange" Mitteleuropas.