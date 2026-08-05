Schlange Katze spürt vermisste Schlange auf – Happy End in Brachttal

Nicht nur die Feuerwehr, auch die Polizei sei inzwischen bei ihr gewesen und habe überprüft, dass "Buddy" wieder da sei, wo er hingehöre: im Terrarium, berichtet Schmitt. Sie will das Terrarium künftig mit einem Schloss sichern, falls es dem Python bei seinem Verschwinden vor wenigen Wochen tatsächlich gelungen sei, den Deckel hochzudrücken und auf diese Weise auszubüxen.