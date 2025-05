Die Holzskulptur hatte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Zunächst stand der Riesenpenis vorübergehend an einem Kreisverkehr in Schwabmünchen im schwäbischen Landkreis Augsburg. Eine Gruppe Männer aus Langerringen-Gennach, ebenfalls im Kreis Augsburg, hatte die Plastik aus einem Stamm geschaffen und dann zum Antenne-Bayern-Funkhaus in Ismaning bei München gebracht, damit das Werk versteigert werden kann.