Köln - Seit Tagen zählt Schlagerstar Wolfgang Petry (74) einen Countdown auf seinen sozialen Medien runter. Was dahintersteckt, ist bisher allerdings nicht bekannt. Fans rätseln derweil in den Kommentarspalten etwa bei Instagram, viele hoffen auf neue Musik oder gar eine neue Tournee. Im Jahr 2006 hatte der Sänger das Ende seiner Karriere nach seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum bekanntgegeben. Ob er diese nun wieder aufnehmen will oder was er ansonsten vorhat, erfahren seine Fans wahrscheinlich am Freitag, wenn der Countdown abläuft.