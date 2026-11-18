Zwei ehemalige Angestellte von Iglesias erstatteten Anzeige

Die Anzeigen waren nach Angaben der Frauenrechtsorganisation Women's Link Worldwide erneut von zwei ehemaligen Angestellten erstattet worden. Im Januar hatte die spanische Justiz die Strafanzeigen der Frauen wegen sexueller Übergriffe und Gewaltanwendung in Iglesias' Villen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas abgewiesen. Sie sei nicht für mögliche Straftaten im Ausland zuständig.