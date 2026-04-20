Es sollte der große Auftritt werden. Wurde es nicht. Ihre Sendezeit bei Deutschland sucht den Superstar haben sich Dennis Klak und Angela Henn wohl ganz anders vorgestellt. Kaum war ihre Episode ausgestrahlt, schepperten auch schon basketballgroße Hagelkörner auf die beiden Unternehmer ein. Aber war alles vielleicht ganz anders? „Ja“, meint nun das Schlagerpaar – in einem Video, das sie in den sozialen Medien hochgeladen haben, werfen sie dem Sender jetzt bewusste Manipulation vor.