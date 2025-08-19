Wer durch die Türen des Schlagerschlosses in Eisfeld tritt, wähnt sich für einen Moment in einer anderen Welt: Wände in Rosa und Blau, schimmernde Lichter, funkelnde Dekorationen und in der Luft stets eine Melodie, die nach Schlagermusik klingt. Fast wirkt es wie eine surreale Traumkulisse – und doch ist es genau dieser Ort, der in den vergangenen Tagen zur Werkstatt der deutschen Schlagertexter wurde.