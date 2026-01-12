Verteidigung: Geste war kein Hitlergruß, sondern Anfeuerung

Die Verteidigung plädierte dagegen für einen Freispruch. Seine Mandantin habe keine rechte Gesinnung und die Geste sei zum Anfeuern des Publikums gedacht gewesen, wie sie sie schon bei vielen Konzerten gemacht habe. Die gefundenen Drogen hätten zudem einer Freundin gehört, die sie bei einem Besuch bei Müller zurückgelassen habe. Das Urteil soll noch am Montag gegen 14.00 Uhr verkündet werden.