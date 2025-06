Hurra! Die erste richtige Antwort ist in Sack und Tüten! Bereits im April 2024 hatte sich der Schlagerchor der Lauschaer Stadtkapelle angemeldet für „1000 vor neun“ – eine Quizshow des MDR Thüringen, bei der Teams aus der Region bis zu 1000 Euro gewinnen können. Dazu müssen sie in der „Frühschicht“ von Montag bis Freitag kurz nach acht anspruchsvolle Quizfragen aus den Kategorien Natur, Musik, Sport, Aktuelles und schließlich auch die Teamfrage richtig beantworten. Nun war es endlich soweit. Vorab gab es ein Interview, bei dem sich die Sänger mit ihrer Dirigentin Anna Käppler vorstellen und auch etwas vorsingen durften. Am Pfingstmontag, morgens um 8.20 Uhr, galt es dann, die erste Frage zu beantworten. Was denn ein „Monodon monoceros“ sei, wollte der Moderator wissen. Die korrekte Antwort – eine Art „schwimmendes Einhorn“, nämlich der Narwal – war kein Problem, gehören doch zwei Lateinlehrer zum Team. Noch bis Freitag sind alle Freunde des Chores aufgerufen, jeden Morgen kurz nach acht das Radio einzuschalten und den Sängern die Daumen zu drücken.